تدشين مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن في مكة

مكة المكرمة(صدى):

دشن أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن.

ويهدف المشروع الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل إلى تمكين الجهات القضائية والعدلية من استحداث وتنفيذ بدائل إصلاحية تراعي المصالح الفردية والاجتماعية.

ويشمل المشروع في مرحلته القادمة دراسة عدد من العقوبات البديلة المقترحة لبعض المخالفات التي تكون من الجرائم التعزيرية غير المنظمة وليست محكومة بحد شرعي ولا موجبة للتوقيف شريطة انتهاء الحق الخاص.