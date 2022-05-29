شاهد.. مسؤول يوضح أهداف برنامج رسوم الأراضي البيضاء 

الرياض(صدى):

كشف رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء عبدالحميد الحماد، عن هدف برنامج الرسوم البيضاء.

وقال عبدالحميد الحماد:”برنامج الرسوم البيضاء يستهدف زيادة المعروض العقاري في السوق ومكافحة الممارسات الاحتكارية”.

وكان برنامج الأراضي البيضاء كشف عن قرب استكمال الإجراءات النظامية واللازمة للإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الأولى في عدد من المدن الجديدة، وفقا لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار البرنامج، إلى أن القصيم وحائل ضمن المدن التي ستطبق فيها المرحلة الأولى من الرسوم خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود البرنامج ومستهدفاته لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في المدن الأكثر طلبا، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة ومكافحة الاحتكار.