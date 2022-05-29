وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم بمكة والخبر  

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تطوير التعليم القابضة عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توافر وظائف إدارية وصحية وهندسية بمكة المكرمة والخبر.

وأشارت الشركة إلى أن الوظائف الشاغرة تشمل مُنسق إداري بشرط حصوله على درجة البكالوريوس، وخبرة من 2 الى 5 سنوات في مجال الموارد البشرية، و أخصائي أمن وسلامة بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة صناعية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية)، وخبرة 3 سنوات بحد أدنى.

وتتضمن الوظائف أيضا أخصائي نفسي بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص “علم النفس العيادي، علم النفس”، و خبرة سنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيل، ومقدم رعاية بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة، وأخصائي علاج وظيفي يشترط حصوله على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص علوم صحية تطبيقية، و خبرة سنتين فأكثر في نفس المجال،

وتشمل الوظائف أخصائي نطق وتخاطب بشرط الحصول على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص علوم صحية تطبيقية، وخبرة سنتين فأكثر في نفس المجال، ووكيل المدراس بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة، وخبرة خمس سنوات.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م، من خلال الرابط التالي:

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