إطلاق بطاقة شَهْم لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين عبر توكلنا

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بطاقة شهم ضمن قائمة البطاقات التي يتم استعراضها في توكلنا خدمات؛ لتسخير البيانات وتطويع التقنيـة فـي خـدمـة مستفيدي الصنـدوق مـن أسـر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وتتيح بطاقة “شهم” للمستفيدين استعراض بطاقات مستفيـدي الصنـدوق مـن أسـر الشهداء والمصـابيـن والأسـرى والمفقـوديـن فـي المحفظة الرقمية بتطبيق توكلنا خدمات.

يهـدف إلى تقديـم الخدمات ومسـاعـدة المستفيدين من أسر الشهـداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعـاً . والقيام بأعمـال خيـرية يعـود أجـرها وثوابها