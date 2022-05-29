البليهي : كنا مشغولين بكأس العالم ولما رجعنا للدوري تصدرنا

نواف السالم(صدى):

علق لاعب الهلال على البليهي، على فوز الهلال على أبها بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال علي البليهي خلال تصريحات أعقبت المباراة:”كنا مشغولين في آسيا وأندية العالم، والآن عدنا للمنافسة على الدوري”.

وأوضح لاعب الهلال:” تصدرنا ومن الآخر ماراح نفرط في الصدارة”.

كما عقب حارس الهلال عبدالله المعيوف: “ثلاث نقاط كانت مهمة، ونحن لا ننظر للنتائج الأخرى”.

وتابع:”موضوع المنتخب هو فقط اختيارات مدربين “.