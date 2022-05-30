الإفراج عن قاتل الفنانة سوزان تميم

القاهرة(صدى):

تصدرت الفنانة اللبنانية الراحلة، سوزان تميم، محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الإفراج عن قاتلها محسن السكري ضابط أمن الدولة المصري السابق.

وذكرت تقارير أن ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المُدان بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في 2008، أُفرج عنه بعد شموله بعفو رئاسي.

وكان محسن السكري حكم عليه بالسجن 15 عاما، بعد ارتكابه الجريمة بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أُفرج عنه قبل سنوات أيضًا.

يذكر أن فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر عفواً عاماً بحق عدد من السجناء المحكوم عليهم، وأكدت مصادر أمنية مصرية أن هذا القرار الذي شمل 3157 سجيناً، تضمن اسم محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.