ألميريا يتأهل للدوري الإسباني الممتاز

وكالات(صدى):

تأهل نادي ألميريا، الذي يملكه رئيس الهيئة العامة للترفيه، معالي المستشار تركي آل الشيخ، إلى الدوري الإسباني الممتاز، وذلك بعد التعادل أمام نظيره ليغانيس بنتيجة 2- 2، ضمن منافسات الجولة الـ42 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان ليغانيس قد تقدم أولًا عن طريق بورخا جارسيس عند الدقيقة التاسعة، ونجح رودريغو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 15، قبل أن يسجل كينيث أوميريو هدف التقدم.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط ألميريا بقوة، وتمكن النيجيري عمر صادق من تسجيل التعادل عند الدقيقة 53، ليتأهل رسميًّا إلى منافسات الدوري الإسباني الممتاز في الموسم المقبل.