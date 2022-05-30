استدراج شاب لقتله على طريقة ريا وسكينة

القاهرة(صدى):

تمكَّن 4 أشخاص وامرأة في مصر، من استقطاب شاب لقضاء إحدى الليالي الحمراء ليتفاجأ فيما بعد أنه فخ لإنهاء حياته بسبب خصومة ثأرية قديمة ترجع لعام 2014.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة لشاب مجهول بملابسه ولا توجد إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن مرتكبي الواقعة 5 متهمين، قرروا الثأر لذويهم، إذ اتفق 4 منهم مع السيدة على أن تستدرج الشاب عن طريق مكالمة هاتفية إلى إحدى الشقق لقضاء ليلة حمراء معها.

وأحضروا مادة مسكرة ووضعوا بداخلها مخدر، وبعد أن شربها الشاب وغاب عن الوعي، قاموا بتوثيقه وكتموا أنفاسه باستخدام “منشفة مبلولة”، على طريقة ريا وسكينة الشهيرة، وألقوه في مكان العثور على جثته.