مستشار قانوني: من حق المعتدي على ممرضة المجاردة مقاضاة كل من شهّر به

علي القحطاني (صدى):

أكد المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي، أنه يمكن للمعتدي على ممرضة المجاردة مقاضاة من يهاجمونه، بتهم التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأبادي خلال برنامج يا هلا، إنه يمكن للمعتدي مقاضاة من شهروا به ووصفوه بالمجرم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن هذا التشهير لا يجب أن يكون إلا بأمر قضائي.

وتابع: لا يجوز لأي شخص اتهام آخر بأنه مجرم ووصفه بأوصاف قد لا تكون فيه وهم لا يعلمون شيئًا، كما للمعتدى عليها في هذه القضية الحق، للمعتدي أيضًا حق وفقًا لما كفله القانون.

وكانت شرطة منطقة عسير قد ألقت القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.