فيديو..مشاهد صادمة لاقتحام جماهير سانت إيتيان الملعب بعد الهبوط للدرجة الثانية

وكالات(صدى):

في مشهد صادم، قامت جماهير سانت إيتيان، بإطلاق ألعاب نارية باتجاه اللاعبين أثناء مغادرة الملعب بعد هبوط الفريق الفرنسي إلى دوري الدرجة الثانية.

وكان أوكسير قد فاز 5-4 بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في المواجهة الفاصلة ليصعد أوكسير للدرجة الأولى بينما يهبط سانت إيتيان للدرجة الثانية.

وركضت الجماهير الغاضبة نحو الملاعب لمطاردة لاعبيها عبر النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، وأطلقت الشماريخ والألعاب النارية نحو اللاعبين الفارين.