هنا الزاهد تتحدث علاقتها بطليقة زوجها

القاهرة(صدى):

تحدثت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد عن طبيعة علاقتها بمنة حسين فهمي طليقة زوجها الفنان أحمد فهمي.

وردت هنا الزاهد على سؤال وجهه لها أحد متابعيها لها عبر خاصية “الاستوري” قائلا: بتحبي منة حسين فهمي؟، لترد عليه قائلة: قابلتها مرة واحدة في حياتي، وكانت جميلة أوي ولذيذة وعلى طول بقينا صحاب وعملنا فولو لبعض، وكانت دايما بتسأل على مامتي وهي عيانة.

يذكر أن أحمد فهمي انفصل عن منة حسين فهمي، في مايو 2018، بعد 3 أعوام زواج، وتزوج هنا الزاهد، في سبتمبر 2019.