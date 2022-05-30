جستنيه يقترح إقالة كونترا والاستعانة بابن زكري

ماجد محمد(صدى):

اقترح الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على إدارة نادي الاتحاد إقالة المدرب كوزمين كونترا والتعاقد مع المدرب نور الدين بن زكري الذي سبق وحقق نجاحًا ملحوظًا مع ضمك.

وقال جستنيه: ‏لو كنت مكان إدارة الاتحاد لما ترددت لحظة في إنهاء عقد المدرب كونترا والتعاقد مع المدرب القدير بن زكري لفترة محددة.

وتابع: الاتحاد بحاجة إلى صدمة والصدمة حدثت واختيار مدرب يعرف كيف يقرأ الخصم وكيف يتعامل نفسياً مع اللاعبين وبن زكري خير من يقوم بهذه المهمة في هذه المرحلة الصعبة.

يأتي ذلك على خلفية خسارتي الاتحاد أمام الهلال والطائي، في مبارتيه الأخيرتين ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.