ضبط رجل أهدى خطيبته مرآة تُمكنه من رؤيتها عارية!

بكين(صدى):

أقدم رجل في الصين على إهداء خطيبته مرآة ماكياج، تحتوي كاميرات تجسس، كهدية، تعمل على تصويرها في بث مباشر.

وبحيلة ماكرة، أقنع الرجل خطيبته بأن عليها استخدام المرآة وهي عارية، كما يجب إبقاء ضوئها في وضع التشغيل 24 ساعة وإلا تعرضت للخرب.

ودفع الطلب الغريب، الفتاة تستفسر عن حقيقة الموضوع، ولجأت لخبير تجميل، أخبرها بالتحقق من المرآة جيدا إن كانت تحوي في داخلها كاميرات تجسس.

وبقيامه بتفكيك المرآة وجدت أربع كاميرات ذات ثقوب عالية الدقة وخمس بطاقات ذاكرة 32 غيغا بالداخل، فأبلغت الشرطة على الفور.

وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف الجاني بوضع الكاميرات في المرآة واعترف بأنه قام أيضًا بتركيب مجموعة من الكاميرات الخفية في منزل صديقته السابقة والتي كانت لا تزال تعمل.