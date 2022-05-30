فيديو.. العقوبة المتوقعة ضد المعتدي على ممرضة المجاردة
كشف المستشار القانوني إبراهيم الأبادي، عن العقوبات المتوقعة على صاحب واقعة الاعتداء على ممرضة المجاردة.
وأوضح الأبادي خلال برنامج يا هلا، أنه هناك حد أعلى وآخر أدنى للعقوبات، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال.
وتابع: القاضي هو الذي يقدر الظروف المخففة والمشددة في كل حالة، موضحا أنه من الوارد أن يكون للمعتدى مرض ما تسبب في خروجه عن شعوره، أما إذا كان اعتداؤه غير مبرر فينظر حينها في تشديد العقوبة.
وأضاف: السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال، لا تقتصر على من يعتدي على الممارس الصحي فقط؛ لكنها تقع على من يعتدي على أي موظف عام.
المستشار القانوني د.إبراهيم الأبادي يوضح العقوبات المتوقعة على صاحب واقعة الاعتداء على "ممرضة المجاردة"#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zJ8b76s9gD
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 29, 2022
المستشار القانوني د.إبراهيم الأبادي: عقوبة "السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال" لا تقتصر على من يعتدي على الممارس الصحي فقط؛ لكنها تقع على من يعتدي على أي موظف عام #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IkrQEjQiN0
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 29, 2022
ابو عمار[ عدد التعليقات: 59336 ] نشر منذ ساعتين
لا اتصور انه اعتدى على اللمرضه بدون سبب وان كان تصرفه خطاء لان بأمكانه ان يشتكي و يأخذ حقه بدون مشاكل
خالد ولد اللسيب[ عدد التعليقات: 832 ] نشر منذ ساعتين
ممكن تقول عن الاسبب او مجرد كلام مالمصلحه التي تجعل الممرضه تخطا ءالفيديو وظح انه متسبب بازعج طقم الممرضين يعني ليس هو الوحد من يقدم له الخدمه وحتي لو اخطاة لها مرجع تقدم شكوىولاكن هذا عدم تربيه
قرم[ عدد التعليقات: 867 ] نشر منذ 23 دقيقة
مهما كان السبب.
لا يعطيه الحق ان يمد يده على بنات الناس، او على اي شخص آخر بنت او رجل، ممرضه او غير ممرضه.
نحن بشر ولدينا عقول نستخدمها.
اما اذا ما استخدمناها ، فكل شخص يتحمل عواقب تصرفاته.