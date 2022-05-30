شركة بوبا العربية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة فرص وظيفية وتدريبية في (الرياض، جدة، الخبر).

واؤضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

1- مسؤول أول – خدمات المستشفيات (الرياض، جدة):- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، تخصصات الرعاية الصحية) أو ما يعادلها.- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- مسؤول أول – التخطيط والتحليل المالي (جدة):- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المحاسبة، المالية، الاقتصاد) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- مدير أول – إستراتيجية (جدة):- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الاقتصاد، الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مسؤول – الدعم الإداري (جدة):- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

5- فرص تدريب لحديثي وحديثات التخرج عبر (تمهير):- مكان التدريب (الرياض، جدة، الخبر).- لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات.

وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ بتاريخ 1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم على الوظائف من خلال الروابط التالية:

1- مسؤول أول – خدمات المستشفيات (الرياض): هنا

2- مسؤول أول – خدمات المستشفيات (جدة): هنا

3- مسؤول أول – التخطيط والتحليل المالي (جدة): هنا

4- مدير أول – إستراتيجية (جدة): هنا

5- مسؤول – الدعم الإداري (جدة): هنا

6- فرص تدريب لحديثي وحديثات التخرج عبر (تمهير): هنا