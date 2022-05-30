شركة بوبا العربية توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة فرص وظيفية وتدريبية في (الرياض، جدة، الخبر).
واؤضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
1- مسؤول أول – خدمات المستشفيات (الرياض، جدة):- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، تخصصات الرعاية الصحية) أو ما يعادلها.- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
2- مسؤول أول – التخطيط والتحليل المالي (جدة):- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المحاسبة، المالية، الاقتصاد) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- مدير أول – إستراتيجية (جدة):- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الاقتصاد، الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مسؤول – الدعم الإداري (جدة):- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
5- فرص تدريب لحديثي وحديثات التخرج عبر (تمهير):- مكان التدريب (الرياض، جدة، الخبر).- لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات.
وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ بتاريخ 1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم على الوظائف من خلال الروابط التالية:
1- مسؤول أول – خدمات المستشفيات (الرياض): هنا
2- مسؤول أول – خدمات المستشفيات (جدة): هنا
3- مسؤول أول – التخطيط والتحليل المالي (جدة): هنا
4- مدير أول – إستراتيجية (جدة): هنا
5- مسؤول – الدعم الإداري (جدة): هنا
6- فرص تدريب لحديثي وحديثات التخرج عبر (تمهير): هنا
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