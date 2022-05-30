غرفة الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف عن توفر وظائف (رجال / نساء) في القطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى.

وأوضحت الغرفة أن المسميات الوظيفية والخبرة المطلوبة هي:

1- مراجع داخلي:- درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنة.

2- أمين مستودع:- درجة الدبلوم فأعلى مع خبرة لا تقل عن سنة.

3- موظف مبيعات:- درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (التسويق، المبيعات، اللغة الإنجليزية).- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مُحاسب مشتريات:- درجة الدبلوم فأعلى في تخصص المالية.- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

5- مسؤولة الموارد البشرية:- درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

6- فني ميكانيكا سيارات:- الثانوية الصناعية مع خبرة 3 سنوات.

وأفادت بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي : هنا