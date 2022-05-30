4 وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر 4 وظائف شاغرة بمجال البيانات في محافظة جدة.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: عالم البيانات، أخصائي تحليل البيانات، مهندس بيانات، أخصائي حوكمة البيانات، مشترطة درجة البكالوريوس في تخصص (علم البيانات، علوم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة الحاسب، الرياضيات، الإحصاء) أو ما يعادلها.

وتتضمن الشروط خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال، خبرة في استخدام لغات البرمجة الإحصائية، مثل (R و Python و SQL)، لمعالجة البيانات واستخلاص الأفكار من مجموعات البيانات الكبيرة، خبرة في العمل مع هياكل البيانات وإنشائها، معرفة التقنيات والمفاهيم الإحصائية المتقدمة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1443/10/29هـ الموافق 2022/05/30م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- عالم البيانات: هنا

2- أخصائي تحليل البيانات: هنا

3- مهندس بيانات: هنا

4- أخصائي حوكمة البيانات: هنا