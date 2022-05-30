أسعار النفط ترتفع في بداية الأسبوع مع تخفيف قيود الإغلاق

وكالات(صدى):

زادت أسعار النفط في بداية الأسبوع الجديد مع تخفيف الصين لقيود الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا .

وسمحت شنغهاي لكافة الشركات المصنعة باستئناف أعمالها بدءًا من يونيو، وسوف تسرع الموافقات للمشروعات العقارية وتقدم مشاريع سكنية جديدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.39% أو بقيمة 46 سنتًا إلى 119.89 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو 0.64% أو 74 سنتًا عند 115.81 دولار للبرميل، هذا ولن يكون هناك تسوية للعقود الإثنين بسبب عطلة الأسواق الأمريكية.