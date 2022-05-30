بالصور.. ظهور السيارة الكهربائية الجديدة من كاديلاك Lyriq 2023

أميرة خالد(صدى):

تواصل كاديلاك من تعزيز تواجدها بعد أن أعلنت عن بعض التفاصيل الخاصة بنسختها الكهربائية الجديدة Lyriq موديل 2023، والتي تعتمد على تقنية العمل الكهربائية الحديثة، حيث تضم محرك محرك على المحور الأمامي بقوة 180 كيلووات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى محرك بالمحور الخلفي 250 كيلووات، مع بطارية بسعة 200 كيلووات، وبهذه القدرات تتمكن مجموعة المحركات ضخ قوة قدرها 450 حصانا، فيما مداها يصل إلى 480 كيلومتر تقريبا، إلى جانب تمتعها بقدرات داخلية عصرية ومنها شاشة عملاقة يصل قياسها إلى 33 بوصة، لدعم قائد المركبة وعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة والترفية.

وترتكز السيارة على مجموعة جنوط رياضية كبيرة الحجم متعددة الاضلاع، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مع غلاف باللون الاسود، وعتبات جانبية بارزة قليلًا، وبعض اللمسات الخارجية البارزة والغائرة التي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما ستتوافر مع بداية العام القادم 2023 مع قيمة سعرية قدرها 64.990 دولار أمريكي لفئة all-wheel-drive، بينما يأتي طراز rear-wheel-drive بقيمة قدرها 62.990 دولار.