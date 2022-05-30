جامعة جازان تؤكد منع 10 حالات فقط من الاختبارات بسبب التحصين

جازان(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لجامعة جازان المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق، أن ما يتم تداوله من معلومات حول منع عددًا من الطالبات في الكليات الصحية من دخول قاعات الاختبارات غير صحيح.

وقال موسى محرق، أن المنع اقتصر على 10 حالات بأحد برامج الدبلوم صباح أمس الأحد الموافق 29 مايو 2022؛ حيث ثبت عند التحقق من حالتهن الصحية عدم تحصينهن ضد كورونا وفق ما أظهره «تطبيق توكلنا».

وأشار إلى أنه وفق الإجراءات الرسمية والاحترازية جرى إبلاغهن بضرورة استكمال الجرعات والتحصين، مؤكدا أن الجامعة ستجري اختباراً بديلا لجميع تلك الحالات، مشددًا على أن الجامعة ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق ما نصت عليه التعليمات الرسمية.