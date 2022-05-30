3 أخطاء تمنع إنقاص الوزن

أميرة خالد(صدى):

يحلم الكثير منّا بالحصول على قوام ممشوق طيلة الوقت، ويسعى الجميع لاتباع أنظمة غذائية لانقاص الوزن، من أجل الوصول إلى قوام يؤهل للحصول على جسم مثالي .

واكتشف أطباء بريطانيين بعض الحالات التي تمنع إنقاص الوزن، على الرغم من إتباع البعض أنظمة لإنقاص الوزن على قدر عال من الحرمان من الأطعمة، ولذلك إليكِ الأسباب التي تُعيق ذلك :

١: وضع أهداف مستحيلة :ليس سهلاً على إنسان يحب الطعام أن يمنع معظم الأطعمة التي يحبها للغاية بشكل مفاجئ، فإن الجسم قد لا يتقبل الفكرة و لا يخسر الوزن المرغوب، فمن الأفضل أن يتم إتباع أنظمة تقوم بإنقاص الوزن بشكل تدريجي.

٢: الاعتماد على الجوع :تعد من الأفكار الفاشلة للغاية، فإن المعدة تحتاج للتغذية على مدار اليوم حتى لا تشعر فجأة بالجوع الشديد و تبدأ بالبحث عن أطعمة و تتناول الطعام بكميات كبيرة فيتسبب في زيادة الوزن و تحدث نتائج عكسية .

٣: الهوس بالميزان :تقول إحدى الطبيبات المتخصصة في مجال علاج السمنة، أن في بعض الأحيان لا يكون الميزان المقياس الحقيقي لإنقاص الوزن.