بالفيديو.. استشاري يوضح كيفية التحكم بالحزن عند خسارة فريقك المفضل

علي القحطاني(صدى):

أوضح الاستشاري النفسي الدكتور أسامة النعيمي، كيفية التحكم بالحزن عند خسارة فريقك الرياضي المفضل.

وقال الدكتور أسامة النعيمي، خلال برنامج “صباح العربية”، أن هناك بعض الأشخاص ينظرون إلى فرقهم بأنها تمثلهم شخصيًا لذلك يجدوا من الصعوبة في خسارة لاعبيهم المفضلين.

وأشار إلى أنه أعجب بما فعله نادي ليفربول لكي يخرج مشجيعه واللاعبين من دائرة الإحباط بعد الخسارة؛ حيث أجرى مسيرة لعرض إنجازاته، مضيفًا أنه لا يجب أن ننسى أنها لعبة والغرض منها هو الإبداع ولا نستنزف الكثير من مشاعرنا.

وذكر النعيمي، أن هناك فرق بين حزن المشجعين بعد الخسارة والاكتئاب المرضي، والفرق هو الوقت؛ فإذا استمر أكثر من أسبوعين وأثر على حياته أصبح اكتئابًا وهو يؤثر على الشخص والمحيطين به.

كيف تتحكم بالحزن عند خسارة فريقك المفضل؟.. الاستشاري النفسي الدكتور أسامة النعيمي يجيب#صباح_العربية@DrUsamaAlneamy pic.twitter.com/sgHP4Mf4iL — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) May 30, 2022