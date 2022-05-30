بيل جيتس: جائحة جديدة ستظهر خلال 20 عامًا

وكالات(صدى):

أكد الملياردير الأمريكي والشريك المؤسس لـ “مايكروسوفت”، “بيل جيتس”، أنه يتوقع ظهور جائحة جديدة لدى البشرية خلال العقدين المقبلين.

وأوضح بيل جيتس، أن هناك احتمالية 50% أن يشهد العالم جائحة أخرى خلال العشرين عامًا القادمة، لافتًا إلى أنه لن يكون فيروس “جدري القرود”، ولكن على الأرجح طفرة في أحد الفيروسات المعروفة بالفعل، أو حتى فيروس مصطنع من قبل إرهابي بيولوجي.

وأشار إلى أنه يرى أن ظهور فيروس جديد يمكن أن يكون سببه الغزو البشري لنظم بيئية جديدة، معلقًا على نظريات المؤامرة مؤكدا أنه إذا لم يتم تطعيم الأفراد بسبب الإشاعات، فإن العواقب ستكون وخيمة.