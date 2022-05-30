جده في سن 103 تحطم الرقم القياسي للقفز الثنائي

وكالات(صدى):

تخطت جدة سويدية تدعى روت لارسون، في سن الثالثة بعد المئة، الرقم القياسي العالمي لأكبر شخص سناً ينجز قفزة ثنائية بالمظلة، غرب العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت “لارسون”:” كان من الرائع القيام بذلك، لقد كنت أفكر في الأمر منذ فترة طويلة، لافتةً أن كل شيء سار كما هو مخطط له.”

وأفادت بأنها تحب الهبوط ببطء من الأعلى، قائلة:” أعتقد أن الأمر لطيف وكان ممثل عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضرا لتسجيل القفزة”.

وأشارت إلى أنها هبطت وشريكها في القفزة بهدوء، بينما اندفع نحوها مساعدون حاملين إليها أداة المشي لإعانتها على النهوض.

والجدير بالذكر أنها أنجزت القفزة في موتالا على بعد 240 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة السويدية ستوكهولم، وكان أفراد عائلتها وأصدقاؤها في استقبالها في المطار.