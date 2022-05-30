حادث مروري يتسبب في إصابة 6 معلمات بالطائف

الطائف(صدى):

وقع حادث مروري، صباح اليوم الاثنين، لسيارة كانت تقل معلمات على طريق الطائف الجنوب، حيث تسبب في إصابة 6 معلمات وهن بطريقهن إلى مقر عملهن بإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بحداد بني مالك.

وتراوحت إصابتهن بين خفيفة ومتوسطة ووضعهن الصحي مستقر، فيما اطمأن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، على صحة المعلمات المصابات، والتقى الفريق الطبي المتابع لحالة المعلمات بالمستشفى، واستمع إلى شرحٍ مفصلٍ عن الإصابات التي تعرّضن لها والخدمة العلاجية المقدمة لهن.

والتقى الشريف، المعلمات داخل صالة الطوارئ بمجمع الملك فيصل، ونقل اطمئنان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه، على سلامتهن، مؤكدًا تقديم الخدمات اللازمة كافة لهن، مثمّناً جهود صحة الطائف ممثلة في مجمع الملك فيصل الطبي والفريق الطبي المتابع للمعلمات.