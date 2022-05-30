تفاصيل أول سيارة تويوتا دخلت أراضي المملكة

علي القحطاني(صدى):

تعد مؤسسة عبد اللطيف جميل من أكبر المؤسسات في سوق السيارات بالمملكة، فهي الوكيل الرسمي لسيارات تويوتا اليابانية، والسيارات الأكثر مبيعًا، بالإضافة إلى كونها الوكيل الرسمي لسيارات لكزس.

وقدمت الشركة خدماتها لعملائها لأكثر من 30 عامًا، استطاعت خلالها خدمة الملايين من عملاء تويوتا ولكزس ، بصفتها الوكيل الحصري لـ العلامتان التجاريتان اليابانيتان في المملكة.

كما أن الشركة تدعم الانتشار الواسع لسياراتها في السوق من خلال شبكة ممتدة من مراكز المبيعات والصيانة في مواقع استراتيجية في معظم أنحاء المملكة لتوفير راحة البال لعملائها أينما كانوا.

والجدير بالذكر أن تويوتا بدأت في المملكة عام 1955 مع عبداللطيف جميل، وكانت أول سيارة من تويوتا داخل الأراضي، هي لاندكروزر، بحسب تويوتا عبداللطيف جميل.