رجل يقطع الكهرباء بقريته ليلتقي بحبيبته سرًا

نيودلهي(صدى):

أقدم رجل هندي، على قطع الكهرباء عن قريته بالكامل، بسكل يومي، في منطقة بورنيا بشرق ولاية بيها، أثناء وقت غروب الشمس، كي يستطيع مقابلة حبيبته، دون أن يحدث من أهلها أيّ مشاكل.

وتحمل سكان جانيشبور، انقطاع التيار الكهربائي المتكرر الذي بدا أنه لم يحدث إلا بعد ساعات قليلة من غروب الشمس.

وأحدثت تلك المشكلة جدلاً في البلدة بأسرها، ولكن لم يعرف أحد سببا لهذا، حيث لم تبلغ شركة الكهرباء عن أي أعطال في شبكة الكهرباء.

وبدأوا ينتبهون للوقت الذي يحدث فيه الانقطاع وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الكهرباء تنخفض دائمًا بعد حلول الظلام، واكتشفوا بوجود خطأ وتوصلوا إلى خطة للتحقيق.

وشكل عدد من سكان جانيشبور مجموعة بحث وقرروا البحث في القرية للحصول على إجابات، في إحدى الليالي بعدما انقطع الكهرباء في الوقت المحدد، ليكتشفوا اثنين من العشاق يحاولان الحفاظ على سرية مقابلتهما.

واعترف الرجل بتخريب كهرباء القرية بأكملها لأسابيع ليلتقي بحبيبته ، ومن ثم انهال عليه أهل القرية بالضرب، وطافوا به في الشوارع كعقاب.

والجدير بالذكر أن القصة كان لها نهاية سعيدة نوعاً ما، فبعد اكتشاف علاقتهما الرومانسية السرية، أجبر شيوخ القرية العاشقين على الزواج.