بالفيديو.. الشبل يوضح حكم استخدام الرهن دون إخبار الراهن ورده عند سداد الدين

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، ‏حكم استخدام الرهن دون إخبار الشخص الراهن ثم رده حين تم سداد الدين.

وقال الشيخ علي الشبل، لبرنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، أنه إذا استخدمه ولم يتلفه ولم يفرط فيه فهذا جائز، وإذا وضع الرهن في سيارة أو دابة يمكن أن يتلفها الاستخدام فكان الأولى أن يستأذن الراهن.