الخضيري يوضح حقيقة الإصابة بالسرطان بسبب وضع الخبز بالفريزر

علي القحطاني(صدى):

أوضح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم الاثنين، حقيقة الإصابة بالسرطان بسبب وضع الخبز بالفريزر.

وقال الدكتور فهد الخضيري، أنه “‏يدور مقطعين الأول أن الخبز بالفريزر يسبب سرطان وهذا غير صحيح وكلامه غلط، سواء كان بلاستيك او ورق”.

وأشار إلى أن المقطع الثاني، الذي يقيس سكّر الفاكهة بجهاز قياس السكر وهذا خطأ وغير صحيح وجهل؛ لأن قياس سكر الدم وأيض السكر بالجسم مختلف نهائيًا عن سكّر الفاكهة او سكر أي مادة أخرى لاختلاف التفاعلات والأيض.