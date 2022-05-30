النصر يفكر في الاستغناء عن أنسيلمو وتسويق موري 

نواف السالم(صدى):

فتحت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق في الفترة المقبلة.

وتفكر إدارة نادي النصر في الاستغناء عن اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، حيث سينتهي مشواره مع الفريق مع نهاية عقد إعارته من الوحدة في يونيو المقبل، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتريد إدارة النصر، الوصول إلى اتفاق مع المدافع الأرجنتيني فونيس موري، لقبول فكرة تسويقه بنظام الإعارة، أو البيع المباشر في ظل بقاء موسم في عقده.

يذكر أن نادي النصر تعاقد مع البرازيلي أنسيلمو من الوحدة على سبيل الإعارة مع خيار التمديد لمدة موسم، بعد صراع قوي مع الاتحاد.