التعليم: يمكن لطلاب الثانوية الحصول على شهادة مهنية أو مهارية 

الرياض(صدى):

أوضحت وزارة التعليم، أنه يمكن للطالب أو الطالبة بالثانوية، الحصول على شهادة مهنية أو مهارية بعد التخرج، والالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس تمهيدًا للالتحاق بسوق العمل، وإن استكمال ساعات التطوع يعد شرطا للتخرج.

وأبانت وزارة التعليم، أن الطالب يعد متخرجا من الثانوية العامة إذا حقق ما يلي: تقديم مشروع التخرج، واستكمال ساعات التطوع المطلوبة، واجتياز جميع المواد الدراسية.

وأضافت أن الرحلة الدراسية في نظام مسارات الثانوية العامة كالتالي:الصف الأول الثانوي.. “السنة الأولى المشتركة” وعدد فصولها 3 فصول، ويتم خلالها التسكين بإجراءات تحديد التخصص الذي يدرسه الطالب بعد انتقاله من السنة المشتركة في نظام المسارات بناء على مجموعة من المعايير..

بينما الصف الثاني الثانوي، ويشمل المسارات التخصصية التالية: المسار العام، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي.

ويتضمن 3 فصول، ويمكن خلال الفصل الدراسي الحصول على شهادة مهنية أو مهارية، كما أن الصف الثالث الثانوي ويتضمن المسارات التالية: المسار العام، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي.

ويتضمن 3 فصول، ويمكن خلال الفصل الدراسي الحصول على شهادة مهنية أو مهارية.