رسميا.. إيسكو يعلن الرحيل عن ريال مدريد 

وكالات(صدى):

رحل لاعب الوسط المهاجم، إيسكو، عن فريقه ريال مدريد الإسباني، بشكل رسمي بعد مسيرة طويلة قضاها رفقة النادي الملكي بلغت 9 مواسم.

وقال “إيسكو”: “بعد 9 سنوات أنتهت رحلتي مع ريال مدريد، النادي الذي أتاح لي تحقيق كل الأحلام التي كنت أحلم بها عندما كنت طفلا”.

وأشار: “عندما يطرق ريال مدريد بابك لا يمكنك الرفض، باستثناء بعض الحالات الخاصة.. أود أن أشكر زملائي في الفريق والمدربين والعاملين في الفريق والعاملين في فالديبيباس وسانتياجو برنابيو”.. كما أشكر كل المشجعين الذين رحبوا بي بطريقة رائعة منذ اليوم الأول. هلا مدريد إلى الأبد”.

وكان إيسكو انضم لريال مدريد قادماً من فريق ملقا عام 2013 وأمضى مشواراً حافلاً مع فريق العاصمة الإسبانية خاض خلاله 246 مباراة سجل خلالها 37 هدفاً.