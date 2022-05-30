الشورى يوافق على مشروع اتفاق لتوظيف العمالة المنزلية بين المملكة وبوروندي

الرياض(صدى):

وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة والعمالة المنزلية بين حكومة المملكة ونظيرتها في بوروندي.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بأذربيجان.

وأصدر المجلس موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء.