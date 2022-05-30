الشورى يطالب بعدم تأخير صرف المعاش بعد تقاعد الموظف

الرياض(صدى):

طالب عضو مجلس الشورى، خالد المحيسن، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم تأخير دفع مبلغ المعاش بعد تقاعد الموظف لما له من آثار سلبية على المتقاعد وأسرته.

وشدد، خلال جلسة مجلس الشوري التي عقدت اليوم، على الالتزام بصرف المعاش للمستحقين خلال مدة لاتزيد عن 30 يوماً من تاريخ استحقاقه.

من جهته، دعا عضو الشورى، محمد عشري، المؤسسة إلى تحقيق رؤيتها التي تنص على التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية، وتحسين خدماتها بطريقة فعّالة و إيجابية، وتقويم ممارسات أذرعها الاستثمارية والاستفادة من أفضل التجارب العالمية.