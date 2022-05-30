وظائف شاغرة في شركة تطوير للخدمات التعليمية بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تطوير للخدمات التعليمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في مختلف المجالات بالرياض.

ولفتت إلى الوظائف الشاغرة وتشمل: مُشرف المحتوى الرقمي بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس تربوي أو مناهج وطرق تدريس، زماجيستير تقنيات تعليم أو حاسب آلي، و شهادات في برامج التعلم الالكتروني والتصميم التعليمي، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال المحتوى الرقمي.

وشملت الوظائف أيضا مُحلل نظم أول بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، هندسة البرمجيات، علوم الحاسب” أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، ومدير المحاسبة بشرط الحصول درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص “المحاسبة، المالية” أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في المحاسبة أو المالية.

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