“وكيل الزراعة” : أسعار البذور والأسمدة في المملكة أقل من الدول المجاورة

الرياض(صدى):

أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، أن أسعار البذور والأسمدة في المملكة منخفضة مقارنة بالدول المجاورة.

وأكد أن أسعار البذور والأسمدة إذا قورنت بالدول المجاورة لاتضح جهد وزارة الزراعة حيث لم تشهد الأسمدة زيادة في الأسعار على مدار ستة أشهر مقارنةً بالدول الأخرى .

وأبان بأن أسعار البذور ارتفعت على مستوى العالم وليس المملكة فقط، لافتاً إلى وجود أنواعاً كثيرة من البذور لم ترتفع أسعارها مثل القمح كما هو في الدول الأخرى، مبينا أن ثلاث شركات لم ترفع أسعارها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.