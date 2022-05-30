وكالات(صدى):

أبدى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، رغبته في الرحيل عن ناديه هذا الصيف.

وقال ليفاندوفسكي:”انتهت قصتي مع بايرن ميونخ، لا أستطيع أن أتخيل البقاء في النادي بعد ما حدث في الأشهر القليلة الماضية”.

وأشار:”بايرن ميونخ لم يكن جديا في مفاوضات التجديد، من الصعب تخيل أنني معهم الموسم المقبل، الانتقال أفضل حل للطرفين”.

وتابع:”لا أريد أن ألعب للبايرن بعد الآن، أتمنى أن لا يقف مسؤوليه في وجهي، ويمنعون رحيلي، لأنهم فقط يستطيعون فعل ذلك، الانتقال الآن هو الحل الأفضل للطرفين، ما هو مؤكد بالنسبة لي، أن قصتي انتهت مع بايرن”.