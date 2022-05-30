بالفيديو.. أخصائية: الخوف من الحسد والعين قد يتحول إلى مرض

أميرة خالد(صدى):

قالت الأخصائية النفسية، مريم الشهري، إن الخوف من الحسد والعين قد يتحول إلى مرض عندما يرافقها بعض السلوكيات، ومنها استخدام الرقية بشكل مبالغ فيه.

وأشارت إلى أن الخوف المرضي مرتبط باضطراب القلق، حيث تظهر لدي الأشخاص الذين لديها من القلق، وفقا لما ذكره بقناة “السعودية”.

وأضافت أن حدود الخصوصية تختلف من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر، حيث البعض يعتبر أمور معينة أمور شخصية ولا يُطلع الآخرين عليها، والبعض الآخر يعتبر أن مثل هذه الأمور عادية وليست خصوصية.

#صباح_السعودية | الأخصائية مريم الشهري توضّح كيف نحافظ على خصوصيتنا دون المبالغة بالخوف من الحسد والعين. #قناة_السعودية pic.twitter.com/cg48RERH9z — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 30, 2022