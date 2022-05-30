قصة طبيب عشق الإبل فتخصص في علاجها

الرياض(صدى):

دفع حب الإبل الشاب، مالك الجوابرة، إلى التخصص في الطب البيطري، ليصبح هذا التخصص مهنته التي برع بها.

وأكد “الجوابرة” أنه أحب الحيوانات من صغره، وخاصة الإبل، لافتا إلى أن معجزة من معجزات خلق الله، وتحتاج إلى عدم إهمالها، وفقا لـ”العربية”.

ولفت إلى أن الإبل قد تصاب ببعض الأمراض مثل مرض الهيام وأمراض نقص الخصوبة، مشددا على ضرورة الاهتمام بمعالجتها وعدم إهمالها.

ونوه ببعض الذكريات العالقة بذهنه بشأن الحالات التي قام بعلاجها، ومنها علاج ناقة وصل عمرها لـ15 سنه ولم تحمل بعد، كما أجرى عملية جراحية لاستئصال هدارة بعير كانت ممتلئة بالعلف ومغلقة على مجرى التنفس بشكل جزئي.