نيمار: لاعبو سان جيرمان  لا يفهمون طريقة لعب ميسي

وكالات(صدى):

أوضح البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أن عددا من لاعبي الفريق لا يفهمون طريقة لعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشار نيمار:”ليو أمضى سنوات عديدة في برشلونة، من الصعب التكيف، من الصعب تغيير الفرق والمدن، أيضا جاء مع عائلته، اللغة مختلفة أيضا، هناك أشياء كثيرة”.

ولفت:”أنا وليو وكيليان لاعبون يتم الحكم عليهم دائمًا على أساس الأداء والإحصائيات والألقاب التي فازوا بها وكل شيء”، مبينا:”نحن نعرف مسؤولياتنا وهذا هو السبب في أننا حاول دائمًا القيام بذلك. أفضل ما يمكن”.

وكان ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة، لكن النجم الأرجنتيني لم يقدم ما كان منتظرا منه.