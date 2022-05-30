استشارية: استبدلوا العدسات اللاصقة فورا إذا تعرضت للماء

أميرة خالد(صدى):

قالت استشارية أمراض القرنية بمستشفى الملك خالد للعيون، رفاه فيرق، إن تعرض العدسات اللاصقة للماء داخل العين يستوجب استبدالها فورا.

وأضافت أن الحالات التي تستدعي استبدال العدسة في حال وصول المياه إليها حال الاستحمام أو حمامات البخار، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ونصحت بعدم غسل العدسات بمياه الجارية من الصنبور، مؤكدة ضرورة استبدال العدسات بأخرى جديدة في حال دخول المياه للعين.