ميسي: لقاء السعودية والأرجنتين بكأس العالم سيكون صعبا ومعقدا

وكالات(صدى):

علق قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، على المباراة الأولى في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022 التي ستجمعه بنظيره المنتخب الوطني.

وقال ميسي:”اللقاء الأول في المجموعة دائمًا ما يكون صعب ومعقد بسبب الأعصاب وأيضًا سيكون هناك بعض اللاعبين سيلعبون لأول مرة”، بحسب قناة “Tyc”.

وتابع :”الفوز في المباراة الأولى مفتاح لبقية المباريات مجموعتنا لا يوجد بها فريقًا سهلًا”.

يذكر أن قرعة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم أوقعت المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.