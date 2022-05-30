شاهد.. مواطن وزوجته يحتضنان طفلاً يتيماً بعد 20 عام من عدم الإنجاب

الرياض(صدى):

قام مواطن يدعى عبدالله سراج وزوجته باحتضان طفلا يتيما قبل عامين وقدما له الرعاية الكاملة، وذلك بعد20 عاما من عدم الإنجاب في مكة.

وقال عبدالله سراج والد الطفل :” فكرة الاحتضان جاءت من قبل سنتين، عندما اقترحت علينا أخت زوجتي بأن نحتضن طفلا بعدما فقدت هي الأخرى الأمل في الإنجاب وعليه احتضنت طفلاً أيضا”.

وأضافت رانيا بالخير والدة الطفل سراج ” في البداية كنت مترددة ولكن فيما بعد قررنا نسعى لهذه الخطوة، وبالفعل ذهبنا للجمعية وبعدها بدأنا بالإجراءات وكانت الإجراءات ميسرة وتم بسرعة الحمد لله “.