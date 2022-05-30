شاهد.. قصة أول قائد قطارات في المملكة الذي استقبله الملك عبدالعزيز

الرياض(صدى):

تحدث طارق القرني نجل أول قائد قطارات في تاريخ المملكة، عن بداية عمل والده في “أرامكو”، وسفره إلى الولايات المتحدة لتعلم اللغة الإنجليزية وقيادة القطارات.

وقال طارق القرني :”التحق والدي للعمل في أرامكو عام 1368، وحصل على رخصة قيادة خصوص في البداية، ثم بعدها بفترة بسيطة حصل على رخصة قيادة نقل ثقيل، وكان ينقل المعدات والعمالة، ما بين رأس تنورة للميناء”.

وأشار:”خلال ثلاثة أشهر فقط ترقى إلى مساعد قطار، حيث كان سابقاً قائد القطار من الأمريكان والجنسيات الأخرى، وسافر برفقة 10 أشخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية فدرس اللغة الإنجليزية، واستطاع الحصول على بعض الخبرة لقيادة القطارات”.

ولفت:”نقلوا والدي للعمل على خط الميناء للدمام، بعدها من الدمام إلى الرياض لنقل الخرسانات حتى إنشاء خط السكة الحديدية الذي استمر ثلاث سنوات”، موضحا:”في عام 1371 قاد والدي القطار كأول قائد قطار في المملكة، من الدمام إلى الرياض وعرف أن الملك عبدالعزيز المؤسس رحمه الله، سيكون في استقباله:.

وتابع أنه كان والده يأخذ في رحلته بالقطار من الدمام إلى الرياض من 10 إلى 11 ساعة، بينما قائدي القطار من الجنسيات الأخرى تستغرق رحلتهم من 17 إلى 18 ساعة، فتحول والدي للتحقيق، في اعتقادهم أنه يقود بسرعة متجاوز فيها، وبعد التحقيق اكتشفوا أن وقته المحدد صحيح.

فيديو | ابن أول قائد قطارات في #السعودية "طارق القرني": تم التحقيق مع والدي بسبب قطعه للمسافة بين الرياض والشرقية من 10 إلى 11 ساعة على القطار.. وهذه نتائج التحقيق#الراصد pic.twitter.com/MtN18vSb4b — الراصد (@alraasd) May 29, 2022