شاهد.. مدير برنامج ملاك يوضح متى يحق للمشتري فسخ العقد مع مالك العقار 

الرياض(صدى):

قال مدير برنامج مُلاَك، عبد الرحمن الريس، إن برنامج مُلاَك “العقاري” في المملكة ينظم العلاقة بين الملاك وشاغلي الوحدات ذات الملكية المشتركة بهدف تحقيق استخدام الأجزاء المشتركة بشكل مثالي.

وأشار عبد الرحمن الريس، إلى دور جمعيات الملّاك في مشاريع البيع على الخريطة في المملكة هو أن يكون هناك خطوة استباقية كي يحصل المالك على منتج متكامل.

وأوضح أن الرسوم المقترحة يقررها الملاك أنفسهم ويكون هناك مبلغا مقترحا من قبل المطور العقاري بحكم أنه هو الذي بنى المشروع.

وتابع:” يحق للمشتري فسخ العقد مع مالك العقار في حال عدم الإفصاح عن بيانات العقار الصحيحة ودور الجمعية هو التمثيل الاعتباري في حال التقاضي”.