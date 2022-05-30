الهيئة الملكية توفر أكثر من 50 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفر أكثر من 50 وظيفة تعليمية وإدارية وفنية شاغرة لكلا الجنسين.

وأوضحت الهيئة المسميات الوظيفية المطلوبة وهي

1- أستاذ مساعد – هندسة حاسب آلي.

2- أستاذ مساعد – هندسة ميكانيكية.

3- أستاذ مساعد – إدارة أعمال.

4- محاضر – هندسة كهربائية (نظم التحكم والقياس).

5- محاضر – إدارة سلاسل الإمدادات.

6- محاضر – فيزياء.

7- مدرب – هندسة تصنيع.

8- مدرب – فيزياء.

9- محاضر – إدارة أعمال.

10- محاضر – علوم حاسب.

11- محاضر – هندسة كيميائية.

12- محاضر – محاسبة / مالية.

13- محاضر – نظم المعلومات الإدارية.

14- محاضر – رياضيات.

15- مدرب – هندسة مواد.

16- مدرب – هندسة حاسب آلي.

17- مدرب – هندسة ميكانيكية.

18- مدرب – هندسة كهربائية / قوى كهربائية.

19- مدرب – رياضيات.

20- مدرب – هندسة كهربائية (نظم التحكم والقياس).

21- مدرب – هندسة كيميائية.

22- مدرب – كيمياء.

23- مدرب – علوم حاسب.

24- مدرب – محاسبة / مالية.

25- محاضر – لغة انجليزية.

26- محاضر – حاسب آلي.

27- محاضر – محاسبة.

28- محاضر – هندسه ميكانيكيه (لحام).

29- محاضر – تقنية المعلومات.

30- أستاذ مساعد – هندسه ميكانيكيه

31- أستاذ مساعد – تقنية المعلومات

32- أستاذ مساعد – الكيمياء

33- أستاذ مساعد – اللغة الإنجليزية

34- أستاذ مساعد – فيزياء

35- أستاذ مساعد (هندسه مدنية)

36- محاضره – تصميم داخلي.

37- محاضره – رياضيات.

38- مشغل مطبعة.

39- منسق خدمات حكومية، وأخرى.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع هنا