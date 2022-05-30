الهيئة الملكية توفر أكثر من 50 وظيفة شاغرة
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفر أكثر من 50 وظيفة تعليمية وإدارية وفنية شاغرة لكلا الجنسين.
وأوضحت الهيئة المسميات الوظيفية المطلوبة وهي
1- أستاذ مساعد – هندسة حاسب آلي.
2- أستاذ مساعد – هندسة ميكانيكية.
3- أستاذ مساعد – إدارة أعمال.
4- محاضر – هندسة كهربائية (نظم التحكم والقياس).
5- محاضر – إدارة سلاسل الإمدادات.
6- محاضر – فيزياء.
7- مدرب – هندسة تصنيع.
8- مدرب – فيزياء.
9- محاضر – إدارة أعمال.
10- محاضر – علوم حاسب.
11- محاضر – هندسة كيميائية.
12- محاضر – محاسبة / مالية.
13- محاضر – نظم المعلومات الإدارية.
14- محاضر – رياضيات.
15- مدرب – هندسة مواد.
16- مدرب – هندسة حاسب آلي.
17- مدرب – هندسة ميكانيكية.
18- مدرب – هندسة كهربائية / قوى كهربائية.
19- مدرب – رياضيات.
20- مدرب – هندسة كهربائية (نظم التحكم والقياس).
21- مدرب – هندسة كيميائية.
22- مدرب – كيمياء.
23- مدرب – علوم حاسب.
24- مدرب – محاسبة / مالية.
25- محاضر – لغة انجليزية.
26- محاضر – حاسب آلي.
27- محاضر – محاسبة.
28- محاضر – هندسه ميكانيكيه (لحام).
29- محاضر – تقنية المعلومات.
30- أستاذ مساعد – هندسه ميكانيكيه
31- أستاذ مساعد – تقنية المعلومات
32- أستاذ مساعد – الكيمياء
33- أستاذ مساعد – اللغة الإنجليزية
34- أستاذ مساعد – فيزياء
35- أستاذ مساعد (هندسه مدنية)
36- محاضره – تصميم داخلي.
37- محاضره – رياضيات.
38- مشغل مطبعة.
39- منسق خدمات حكومية، وأخرى.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع هنا
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