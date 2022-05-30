بالفيديو.. مواطن يتخرج من الجامعة بعد انقطاعه عن الدراسة طيلة 30 عامًا

الرياض(صدى):

احتفل المواطن عبد الله الدوسري بتخرجه من الجامعة بعد 30 عاما من انقطاعه عن الدراسة بسبب مرض والدته.

ولفت إلى أنه كان لديه رغبة كبيرة في الدراسة منذ الصغر، إلا أنه انقطع عن الدراسة بسبب مرض والده، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأضاف أنه خلال الـ 30 عامًا تمكن من اجتياز المرحلة الثانوية، وخلال السنوات الخمس الماضية تمكن من استكمال دراسته والتخرج من الجامعة واحتفل رفقة أبنائه وأحفاد.