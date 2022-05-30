  • الإثنين 30 مايو

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الذيابي يكشف عن تحاليل متعددة لحساسية القمح 

الذيابي يكشف عن تحاليل متعددة لحساسية القمح 
أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور عبد الله الذيابي، طبيب الباطنة والجهاز الهضمي، عن التحاليل المطلوبة لحساسية القمح “مرض سيلياك”.

وقال عبد الله الذيابي:”تحاليل حساسية القمح “مرض سيلياك” متعددة، أبرزها: الأجسام المضادة في الدم واختبارات جينية خزعة من الأمعاء الدقيقة بالمنظار”.

وكان عبد الله الذيابي، ذكر في تصريحات سابقة:”عند الانتهاء من علاج ‎جرثومة المعدة، الافضل عمل فحص تأكيد التخلص من جرثومة”، لافتا:”يتم عمل فحص نفس أو براز بعد شهر من ايقاف المضادات الحيوية وبعد اسبوعين من إيقاف أدوية الحموضة”.

 


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