الذيابي يكشف عن تحاليل متعددة لحساسية القمح 

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور عبد الله الذيابي، طبيب الباطنة والجهاز الهضمي، عن التحاليل المطلوبة لحساسية القمح “مرض سيلياك”.

وقال عبد الله الذيابي:”تحاليل حساسية القمح “مرض سيلياك” متعددة، أبرزها: الأجسام المضادة في الدم واختبارات جينية خزعة من الأمعاء الدقيقة بالمنظار”.

وكان عبد الله الذيابي، ذكر في تصريحات سابقة:”عند الانتهاء من علاج ‎جرثومة المعدة، الافضل عمل فحص تأكيد التخلص من جرثومة”، لافتا:”يتم عمل فحص نفس أو براز بعد شهر من ايقاف المضادات الحيوية وبعد اسبوعين من إيقاف أدوية الحموضة”.