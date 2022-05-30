  • الإثنين 30 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. البريد السعودي يعلن بدء التقديم في برنامج رائد

البريد السعودي يعلن بدء التقديم في برنامج رائد

البريد السعودي يعلن بدء التقديم في برنامج رائد
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البريد السعودي بدء التسجيل في برنامج رائد لحديثي وحديثات التخرج بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية.

وأوضح البريد شروط التقديم :
1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- أن يتراوح العمر بين 21 إلى 27.
3- المؤهل العلمي لا يقل عن بكالوريوس / ماجستير في التخصصات الموضحة أدناه.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- المعدل التراكمي لا يقل عن (4/2.85) أو (5/3.85).
6- أن تكون الشهادة مُعتمدة من وزارة التعليم.

وأشار إلى أن التقديم يبدأ يوم الإثنين بتاريخ 1443/10/29هـ الموافق 2022/05/30م وينتهي الثلاثاء بتاريخ 1443/11/15هـ الموافق 2022/06/14م، من خلال الموقع هنا


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.