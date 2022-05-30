البريد السعودي يعلن بدء التقديم في برنامج رائد

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البريد السعودي بدء التسجيل في برنامج رائد لحديثي وحديثات التخرج بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية.

وأوضح البريد شروط التقديم :

1- سعودي / سعودية الجنسية.

2- أن يتراوح العمر بين 21 إلى 27.

3- المؤهل العلمي لا يقل عن بكالوريوس / ماجستير في التخصصات الموضحة أدناه.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- المعدل التراكمي لا يقل عن (4/2.85) أو (5/3.85).

6- أن تكون الشهادة مُعتمدة من وزارة التعليم.

وأشار إلى أن التقديم يبدأ يوم الإثنين بتاريخ 1443/10/29هـ الموافق 2022/05/30م وينتهي الثلاثاء بتاريخ 1443/11/15هـ الموافق 2022/06/14م، من خلال الموقع هنا