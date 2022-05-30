البريد السعودي يعلن بدء التقديم في برنامج رائد
أعلن البريد السعودي بدء التسجيل في برنامج رائد لحديثي وحديثات التخرج بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية.
وأوضح البريد شروط التقديم :
1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- أن يتراوح العمر بين 21 إلى 27.
3- المؤهل العلمي لا يقل عن بكالوريوس / ماجستير في التخصصات الموضحة أدناه.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- المعدل التراكمي لا يقل عن (4/2.85) أو (5/3.85).
6- أن تكون الشهادة مُعتمدة من وزارة التعليم.
وأشار إلى أن التقديم يبدأ يوم الإثنين بتاريخ 1443/10/29هـ الموافق 2022/05/30م وينتهي الثلاثاء بتاريخ 1443/11/15هـ الموافق 2022/06/14م، من خلال الموقع هنا
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