هيئة الإذاعة والتلفزيون تدشن نظام بصمة العين وتطبيق الحضور والانصراف

الرياض(صدى):

دشن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي وعدداً من القيادات، نظام بصمة العين، فضلاً عن تطبيق الحضور والانصراف للموظفين والموظفات ، وذلك استمراراً لمواصلة الهيئة رحلة التحول الرقمي التي تشهدها.

وأكد الحارثي أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير بيئة العمل، والتحول الرقمي من خلال تفعيل كل السبل التي تضمن العدل والمساواة بين كافة الموظفين و زيادة الانتاجية في بيئة محفزة.

وكانت الهيئة قد أعلنت اعتماد استراتيجيتها الجديدة من مجلس إدارتها، فضلاً عن اطلاق عدداً من المشاريع التي من شأنها تسهم في التحفيز الوظيفي كمشروع التحول الرأس مال البشري